Per pudair gidar svelt e tenor plan èsi impurtant da restar calm e da respunder a la centrala per cas d'urgenza sco emprim las dumondas:

Tgi – è al telefon?

Nua – sa chatta il cas d'urgenza?

Tge – è capità?

Quantas persunas – èn involvidas?

Per persunas pertutgadas, ma er per persunas che gidan èsi quietant da savair, che al numer d'urgenza 144 è persunal medicinal scolà professiunalmain che dat instrucziuns al telefon per l'emprim agid, che las accumpogna durant la situaziun d'urgenza e che organisescha tut il necessari.

La centrala dal clom d'agid 144 dal Grischun stat a disposiziun di e notg a la populaziun grischuna per tut ils cas d'urgenza medicinals ed er psicosocials.

En cas da dubi vala: pli gugent clamar ina giada memia bler che memia pauc.