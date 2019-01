2018 – in onn metereologic che resta en memoria

il 2018 cun temperaturas autas sco anc mai era per il Grischun.

Dapi l'entschatta da la mesiraziun l'onn 1887 n'èn anc mai vegnidas mesiradas talas temperaturas autas en il Grischun. A Cuira era per exempel la media da la temperatura da l'entir onn tar 11.9° celsius – quai è 0.6° celsius pli chaud che durant l'ultim onn da record, l'onn 2014. Bunamain tut ils mais da l'onn èn stads pli chauds che usità.

37 dis da chalira durant la stad 2018 a Cuira

Cunzunt durant la stad èsi stà chaliras. Normalmain datti a Cuira 10 dis da chalira l'onn, pia dis cun temperaturas sur 30° celsius. Quest onn ha quai dà 37 dis da chalira – bunamain 4 giadas tants sco usità. La pauca plievgia durant la stad aveva per consequenza divers scumonds da fieu.

Paucas precipitaziuns la stad – bleras l'enviern

Er tar las precipitaziuns era la situaziun extrema: La stad ha quai pluvì dapertut en il chantun pli pauc e durant ils emprims mais da l'onn hai dà en blers lieus blera naiv. Er l'october ed il december haja dà blera plievgia u naiv.

I dà dentant differenzas regiunalas: Inqual regiun grischuna ha gì pli pauc plievgia che usità ed en auters lieus ha quai percunter pluvì dapli.

Midada dal clima u luna da l'aura?

Il trend da las temperaturas mussa sur onns cleramain ensi.

Il quantum da plievgia ed ils eveniments extrems, sco il stemprà «Burglind» l'entschatta schaner, na pon anc betg vegnir classifitgads sco indizis per la midada dal clima. Las temperaturas da record sajan dentant segiramain in mussament per la midada dal clima, di l'expert:

