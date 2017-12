2018: In sguard en las stailas

Oz, 5:55

Hugo Schär

L'astrologa Frieda Poltera ha dà in sguard sin la constellaziun da stailas per l'onn nov sco er per divers eveniments da quest onn. Sin fundament da quai ha l'astrologa interpretà la constellaziun da quest onn, ina constellaziun ch'i dat mintga 88 onns. Tenor Frieda Poltera datti in onn interessant.