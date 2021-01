La regenza grischuna ha concedì ina contribuziun chantunala da 120'000 francs ad onn per il Forum economic dal Grischun per ils onns 2021 fin 2024. Quest forum sa chapescha sco lavuratori da reflexiun classic. Cun sia vista independenta duai el sa focussar sin las pussaivladads da svilup per il Grischun. Ultra da lavurs da basa duain singulas ideas vegnir elavuradas en moda concreta per augmentar uschia la probabilitad da realisaziun.

Cun extender ils chanals da communicaziun duain las infurmaziuns dal WIFO GR arrivar pli intenziunadamain tar las gruppas en mira. Il 2021 duain cuntinuar – sco prioritad – las lavurs en connex cun la pandemia dal coronavirus.