Il dumber d'infecziuns cun il coronavirus crescha er en il Grischun vinavant. Ils dumber è creschì sin 29 (stand 12-03: 08:00) confermads. Co la regenza grischuna ha confermà datti en Engiadin'Ota 24 cas, en Surselva 1 cas, en Mesolcina 3 cas ed en il Puschlav 1 cas. La regenza quinta ch'il dumber d'infectads creschia er vinavant ils proxims dis.

Metter en funcziun partiziuns d'urgenza

Per esser preparà per in'eventuala explosiun dals cas examinescha il chantun Grischun actualmain da prender en funcziun partiziuns d'ospital – ch'èn qua per cas da catastrofa u guerra. Quai ha ditg il minister da sanadad Peter Peyer. Per pudair duvrar quellas dovri per l'ina l'infrastructura, ma er il persunal. Per sustegnair il persunal da sanadad duain vegnir en acziun sanitaris dal servetsch civil.

Actualmain datti 600 enfin 700 letgs d'ospital en il Grischun – il plan saja da dar liber uschè blers sco pussibel per pazientas e pazients da corona. Quai vul dir, ch'i vegn spustà operaziuns che n'èn betg urgentas, per uschia avair plaz e gudagnar temp en cas ch'il virus sa derasass pli fitg, uschia Peyer vinavant.

Nus faschain l'optimum per esser pronts en cas che la situaziun daventa pli precara. Sch'il chantun è propi pront per blers cas da corona, na savain nus betg dir uss.

Per esser pront sajan els avisads che mintgin sa tegnia vid las reglas d'igiena, ha ditg il minister da sanadad. Uschia possian ins gudagnar temp per sa preparar en ils ospitals ed autras instituziuns da sanadad.

Ils cunfinaris – part impurtanta dal sistem da sanadad

Serrar ils cunfins svizzers fiss il mument insumma betg en l'interess dal Grischun, uschia Peyer. Cunzunt ils ospitals en las valladas dal sid e l'Engiadina sajan avisads sin il persunal da l'exteriur. Uschiglio na funcziunass il sistem da sanadad en questas regiuns betg pli.

