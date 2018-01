240 plazzas fissan periclitadas tar in gea a No Billag

La regenza grischuna è da l'avis ch'in gea a l'iniziativa tutgass fermamain il Grischun, tant economicamain sco culturalmain. Ed ils rapports regiunals en las trais linguas chantunalas svanissan tenor ella quasi dal tuttafatg.

Il Grischun survegn mintg'onn bun 32 milliuns francs da las taxas da radio e televisiun. Quels daners giajan per gronda part dentant puspè enavos en l'economia. Ultra da quai haja il Grischun uschia ina purschida mediala solida. Finanziar quella en la medema qualitad sur il martgà liber n'è tenor la regenza betg pussaivel. Cunzunt betg en regiuns muntagnardas e trilingas sco il Grischun.

Tar in gea fissan 240 plazzas periclitadas. Bun 180 plazzas tar RTR, SRF ed RSI e bun 63 plazzas tar Radio e TV Südostschweiz. Er giessan bleras plazzas da scolaziun per schurnalistas e schurnalists grischuns a perder.

Gronda perdita culturala e linguistica

En il cas da RTR vegn la regenza a la conclusiun che la perdita tar in gea fiss specialmain gronda. Be gia las passa 11'000 registraziuns da furmaziuns da l'entir chantun dals ultims 90 onns che sa chattian en ils archivs da RTR e d'udir regularmain, sajan in grond stgazi cultural. Plinavant saja RTR sper la scola in dals pli ferms motors per la lingua rumantscha insumma.

Rapports regiunals svanissan

En sia resposta ad ina dumonda dal deputà Peter Peyer da la Partida socialdemocrata punctuescha la regenza er ch'ils rapports regiunals en las trais regiuns linguisticas giessan a perder quasi dal tuttafatg. Per pudair far in'opiniun saja gist quels però fitg impurtants en ina democrazia sco la Svizra, scriva la regenza vinavant.

