3'500 dumondas per lavur curta

Radund 3'500 dumondas da lavur curta ha l'uffizi d'industria, lavur e mastergn dal Grischun survegnì enfin questa saira. L'aut dumber possian ins cunzunt argumentar cun il fatg ch'il Grischun saja fermamain dependent dal turissem, e quel na saja il mument facticamain betg pli existent, uschia Marcus Caduff.

Per pudair lavurar si tut questas dumondas saja il team oriund vegnì augmentà da trais sin passa 15 persunas. Persuenter sajan auters programs ed autras lavurs vegnidas sistidas, declera Caduff vinavant. Per exempel na vegnia betg pli pretendì da persunas dischoccupadas da contactar tantas e tantas firmas e dumandar per lavur. En la situaziun actuala na fetschia quai nagin senn.