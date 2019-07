Il tscharvè è memia plaun per elavurar situaziuns da risico. En Svizra hai dà l'onn passà sur 3'900 accidents da traffic gravants. La tecnica duai gidar dad evitar tals accidents.

Tar 95% dals accidents èn ils manischunzs sezs la culpa e na betg il vehichel ni las vias, quai mussan las cifras dal post da consultaziun per la prevenziun d'accidents (BFU).

Tscharvè memia plaun

Tenor lur analisa capitan ils sbagls dals manischunzs cunzunt en il tscharvè. Motiv è che las infurmaziuns dal traffic na vegnan betg elavuradas bain avunda e cunzunt spert avunda. Il tscharvè na po betg adina evaluar pliras chaussas e situaziuns en il medem mument. Divers motivs pon uschia chascunar accidents. Saja quai il tempo, la distanza sutschazegiada, las tablas, auters vehichels, u il bainstar da l'automobilist.

Per evitar ils proxims onns tals accidents less il BFU promover campagnas da segirtad e scolaziuns da manischar. Anc dapli vegn il post ad investir en la producziun dad assistents en l'auto, che frainan per exempel da sez tar ina situaziun precara.

RR novitads 17:00