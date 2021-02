Divertiment cun musica ed infurmaziuns ord la regiun - quai era il concept da l'emissiun «Chumm und lueg» moderada da Margrith Staub e Henryk Rhyn. Els han era fatg visitas en vitgs e valladas dal Grischun, tranter auter a Ftan, Vella, Mustér, Tschierv, Val Müstair, Bravuogn ubain a Zernez.

Guardar tut las emissiuns Link sin Play SRF

Mustér 1982

L'emissiun è stada ils 27 da favrer 1982 sin visita a Mustér. Navend da Mustér è vegnì preschentà l'entira Cadi quella saira. Ils tamburs, chors, musicas ed ils trubadurs èn sa mussads. Quai eran ils onns ch'ins aveva sis programs da televisiun e tut tenor emissiun seseva l'entira famiglia avant la televisiun.

Tranter auter ha er il mastral Mathias Quinter giugà ina rolla en questa emissiun. Insumma dastgan ins dir; politica e cultura, turissem e baselgia èn sa preschentads da lur meglra vart.

Zernez 1991

Per las giuvnas da la Riga da mattas da Zernez era l'emissiun dal 1991 in eveniment tut spezial. Ellas han pudì mussar in saut da gimnastica en televisiun – e l'entira Svizra ha pudì vesair quai.

Oz, 30 onns pli tard, mussan las mammas gugent il video a lur uffants e sa regordan anc bain vi da tut il travasch en vischnanca cur ch’ellas eran 11 u 12 onns.

Las giuvnas da la Riga da mattas da Zernez Maletg 1 / 9 Legenda: Christina Pinggera 1991 SRF Maletg 2 / 9 Legenda: Christina Gisler-Pinggera MAD Maletg 3 / 9 Legenda: Carmen Müller 1991 SRF Maletg 4 / 9 Legenda: Carmen Gottschalk-Müller MAD Maletg 5 / 9 Legenda: Claudia Rest 1991 SRF Maletg 6 / 9 Legenda: Claudia Rest SRF Maletg 7 / 9 Legenda: Seraina Frei 1991 SRF Maletg 8 / 9 Legenda: Seraina Schlegel-Frei MAD Maletg 9 / 9 Legenda: Christa Pinggera, organista e manadra da la riga da mattas Zernez. MAD

Vella 1978

L’onn 1978 era la vischnanca da Vella in vitget da purs. Las vias n’eran anc betg catramadas ed il turissem aveva pir cumenzà a fitgar pe. La festa en la chapitala da la Lumnezia è vegnida sustegnida da la musica da Vignogn e da differents chors gronds e pigns. L’emissiun ha tranter auter tematisà la patruglia, che controllava il vitg durant che tut la glieud era en baselgia.

Ftan 1977

Cun ina visita l’onn 1977 ha «Chumm und Lueg» fatg fermativa en Engiadina Bassa a Ftan. Marcanta è la culissa amez Ftan Pitschen, cun dapli glieud sin plazza sco che la vischnanca aveva da quella giada. Discurrer tudestg cun uffants pli giuvens n’era bunamain betg pussibel, causa che quels discurrivan fin tar la quarta classa be rumantsch.

Tschierv 1985

Dal 1985 ha il president communal da Tschierv, Oswald Toutsch, declerà en l’emissiun, daco ch’ils Ladins dian «dunna Margrith» e betg «dunna Staub». Sper represchentaziuns musicalas da cors e musicas, è er quell’emissiun illustrada cun maletgs da la val, sias tradiziuns e sias valurs.

Bregaglia 1987

Il 1987 ha «Chumm und Lueg» er visità la Val Bregaglia. En quell’emissiun dentant betg cun esser live en val, dentant cun in omagi als dus artists Segantini e Giacometti, cun intermezzos musicals da societads indigens.