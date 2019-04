Il zercladur duai il tema vegnir debattà en il Cussegl grond, uschia rapporta il schurnal regiunal da SRF. La PCD e la PPS grischuna pretendan tranter auter ina meglra planisaziun quai che pertutga las antennas da 5G. Per pudair realisar ina rait che cuvra l'entira surfatscha dovria ina planisaziun surcommunala.

Vischnancas duain decider cun

Empè da spetgar sin dumondas duain las vischnancas sezzas pigliar enta maun la chaussa e definir nua ch'i saja pussaivel d'installar talas antennas. Lura possian quests lieus daventar part d'in plan d'access. Davart quel pudess lura la populaziun votar, uschia la proposta da la PCD.

Er ordaifer las zonas da construcziun

Il president da fracziun da la PPS Roman Hug crititgescha che talas antennas pon be vegnir bajegiadas en zonas da construcziun. Il chantun haja pussaivladads da vegnir activ er ordaifer ils vitgs, è Hug persvas. Uschia possian ins er installar in'antenna sin in bajetg gia existent ch'è ordaifer la zona da bajegiar.

Nagin mortaori

In moratori, sco quai ch'ils chantuns Genevra e Vad han decis pervia da las ritgas da sanadad anc betg enconuschentas, na saja però nagin tema, hai num da pliras partidas. In bun internet saja impurtant per las regiuns perifericas.

