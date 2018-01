600 kilometers via, ina charta

L’uffizi da construcziun bassa dal Grischun metta a disposiziun ina charta cun tut las infurmaziuns da las vias grischunas. Quella vegn d'in cuntin actualisada per ch’ils automobilists e las redacziuns da novitads èn sin il pli nov stan. Il prim lavurant stat si perquai gia a las quatter la damaun.

24 uras a di, 365 dis ad onn vegn la grafica sin strassen.gr.ch actualisada. In lavurant da pichet fa mintga damaun sia tura. El controlla las vias per las qualas el è responsabel e notescha tut quai ch'i dovra per rumir la via. Quellas infurmaziuns dat el a la centrala dal district. En l'Engiadina Bassa è quai a Scuol, tar il schef dal district Jachen Kienz.

« En il mender cas va quai tschintg minutas, dal lavurant sin via enfin che quai è sin la rait. » Jachen Kienz

Schef Uffizi da construcziun bassa, district Engiadina Bassa

El, in auter responsabel ni il secretariat dat en las infurmaziuns sin in formular online. Ina giada ch'il clic sin «acceptar» è fatg, è l'infurmaziun online. Plinavant organiseschan els là era ils vehichels per rumir la via.

Avrir e serrar ina via

Sche in lavurant, la polizia ni il SLF a Tavau vesa in problem, sco in grond privel da lavinas, po el directamain serrar la via. Uschia na perdan els betg temp, segir è segir. A medem temp vegn puspè actualisada la grafica. Persunas che han abunà las novitads survegnan in SMS ni in mail.

Suenter s'inscuntra ina cumissiun per decider co ir vinavant. Cun agid da datas, cun mirar al lieu ni cun in helicopter pon els far in maletg da la situaziun e decider vinavant.

