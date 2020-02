Durant il forum da chors han chantaduras e chantadurs dals chors dal Grischun pudì sa participar a workshops en connex cun chant. Set workshops han gì lieu: In per uffants, in per giuvenils e tschintg per creschids.

I va per scolar vinavant ils chantadurs e las chantaduras e per mussar ad els novs aspects.

La cumissiun da musica da l'Uniun dals chors dal Grischun tschertga onn per onn ils manaders dals workshops. Durant ils workshops na sto betg exnum vegnir chantà. La sonda han ins era pudì visitar in workshop per trenar la cumpetenza da preschentaziun u er in workshop per funcziunaris da chors, nua ch'igl è vegnì discutà co ch'ins po finanziar projects da chant.

Ins emprenda adina insatge nov da mintga workshop ed jau chant simplamain gugent, chantar fa bain.

