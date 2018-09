La Viafier retica ha empustà tar la Stadler Bussnang AG 7 novas locomotivas da manevrar. Tenor communicaziun haja la viafier suttascrit oz in contract per in volumen da 21,5 milliuns francs. Las novas locomotivas duain vegnir en funcziun il 2020. Lura vegnan 11 locomotivas pli veglias messas ord servetsch.

Tar las locomotivas novas sa tracta da locomotivas da hibrid. Ellas funcziunan tant cun electricitad sco era cun batterias. En emprima lingia circuleschan ellas cun forza electrica, tar interrupziun d'ina lingia u sin trajects betg electrifitgads vegn duvrà la batteria.

RR novitads 20:00