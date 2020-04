Fufragnadis u discurs da preschentaziun persunals na dettia pervi da la crisa da corona betg en la moda e maniera usitada. Perquai stoppian bleras firmas vegnir creativas per occupar las plazzas d'emprendissadi. Tranter auter cun far discurs via instagram u whatsapp. Plinavant hajan ins constatà che giuvenils sajan malsegirs, sch'ins possia insumma s'annunziar pervia da la situaziun actuala: «Gea!», respunda youtsy.

Commerzi en detagl e commerzi

En Grischun tschertgian las interpresas cunzunt spezialists e spezialistas da commerzi en detagl (74 plazzas libras), commerziantas e commerziants (55 plazzas libras) sco er cuschinieras e cuschiniers (45 plazzas libras), scriva youtsy (stan fin mars).

Constant dapi crisa da corona

Il dumber da plazzas d'emprendissadi libras saja strusch sa midà dapi l'entschatta da la crisa da corona, constatescha youtsy vinavant. Quai muntia però er, che paucas plazzas èn vegnidas occupadas quel temp. Bleras firmas veglian pir far quai suenter in discurs persunal ed in fufragnadi.