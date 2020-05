Magdalena Tschuor (*1927)

Ella è creschida si a Rueun cun quatter fragliuns en ina famiglia purila. Da quai che schabegiava sur ils cunfins svizzers ora, n'ha Magdalena Tschuor betg percurschì bler: «Nus savevan be che la guerra è insatge schlet». Ella sa regorda en emprima lingia da la maglia che stueva vegnir raziunada e d'aviuns ch'èn sgulads sur il Grischun ora:

Legenda: Magdalena Tschuor tar ella a chasa a Rueun. RTR, Flavio Deflorin

Marylyn Mosca (*1930)

«Ina bandiera ha signalisà la fin da la guerra» – Marylyn Mosca è naschida sin in pitschna insla tranter la Frantscha e l’Engalterra. Il bab era furner per tut l’insla. Durant la guerra na pudevan els betg sa muventar ed era infurmaziuns eran raras. En in cumponiment aveva la giuvna Marylyn Odette Lanion scrit, ch’ella vuless ina giada vesair las muntognas – e quai ha ella finalmain fatg.

Legenda: Marylyn Mosca tar ella a chasa a Ramosch. RTR, Georg Luzzi

Leci e Rosa Simonett (*1922 /*1926)

Il pèr Simonett n'era anc betg ensemen durant la Segunda Guerra mundiala. Rosa Simonett è creschida si en relaziuns simplas ed il temp da guerra aveva bain anc mess sut squitsch pli fitg sia mamma: «Ins avess bain inqual giadas pudì mangiar dapli che quai ch'i deva».

Leci Simonett ha gì da far servetsch militar durant quest temp. La finiziun da la guerra resta ad el en memoria sco mument da levgiament: «Ins spetgava mo, ch'i dat in ruaus perpeten.»

Legenda: Rosa e Leci Simonett en la chasa da vegls a Cumpadials. RTR, Flavio Deflorin

Oswald Toutsch (*1930)

Era sche la Svizra n’era betg involvida directamain en la guerra, ha Oswald Toutsch vesì ed udì durant sia giuventetgna a Zernez ed en Val Müstair, adina puspè eroplans ch’èn sgulads da notg sur ils vitgs vi. Quai per bumbardar citads vischinantas sco Bulsaun u Milaun. En l’hotel da famiglia sisum il Pass dal Fuorn, eran staziunads plirs schuldads, uschia ch’els vegnivan adina puspè a savair «las novitads da tschella vart dal cunfin»

Legenda: Oswald Toutsch tar el a chasa a Tschierv. RTR, Anna Caprez

Pius Bundi (*1927)

«Tut la glieud era quasi siglida ord la pel dal tschaffen». A Mustér haja regì ina atmosfera tut paschaivla ils 8 da matg 1945, sa regorda Pius Bundi. L'um ha resentì differentas consequenzas da la guerra. Sco emprim ha el gì la responsabladad per la fravgia da ses bab. Silsuenter ha el gì da far il servetsch agricul e gidar sin in bain puril a Glion e pli tard ha el fatg part dal servetsch local da la protecziun d'aria.

Legenda: Pius Bundi tar el a chasa a Mustér. RTR, Flavio Deflorin