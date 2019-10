Bun 1% da las persunas che retiran agid social en Svizra vivan en il chantun Grischun. Dentant per tgi è l'agid social insumma e tgi survegn sustegn finanzial da l'agid social? Respostas qua sut:

L'agid social economic è qua per garantir che nagin sto viver sut il minimum d'existenza. Survegnir agid social n'è dentant betg mo obligà cun dretgs mabain era cun obligaziuns. Tar il sustegn da l'agid social quintan ils custs d'abitar, il provediment medicinal da basa, il basegn fundamental per ils custs da viver e per part era agid individual.

Cura survegnan ins agid social?

L'agid social gida sch'ins viva al cunfin da l'existenza. Quai munta ch'ins gudogna pauc u nagut, ha nagins possess e na vegn betg sustegnì da la famiglia. Sch'ins è en ina rolla sco genitur, tat u tatta, uffant u biadi ston ins sustegnair ils confamigliars. Quai na vala dentant betg per mintgin: sustegnair ston ins sch'ins ha entradas da 120'000 francs sco persuna singula sco pèr valan entradas da 180'000 francs.

Per survegnir l'agid social ston ins però er far insatge. Sch'ins n'emprova betg da meglierar la situaziun finanziala lura po l'uffizi scursanir las prestaziuns per 30% u en tscherts cas perfin stritgar dal tut.

Quant agid social survegnan ins?

Tant vegn recumandà da la conferenza Svizra d'agid social:

1 persuna – 986 francs

2 persunas – 1'509 francs

3 persunas – 1'834 francs

4 persunas – 2'110 francs

5 persunas – 2'386 francs

per mintga ulteriura persuna + 200 francs

RR actualitad 07:00