Avant 500 onns – l'onn 1519 – è Huldrych Zwingli vegnì a Turitg per entschaiver sia plazza sco plevon al «Grossmünster» a Turitg. Davent da lu è el stà responsabels per ina gronda transfurmaziun da parts da la baselgia en Svizra. Dunnas per plevons e pregias per tudestg enstagl latin èn mo duas ideas che il renumà refurmatur ha inizià e sez vivì. Per la figura da Zwingli è uss vegni producì in film.

«Zwingli» - il film

Il film sa deditgescha als davos 12 onns da la vita dal figl da purs oriund dal Toggenburg. Punct d'entschatta dal film è il cumenzament da las activitads da Zwingli en la citad da Turitg. Il film tracta er fermamain la relaziun dal refurmatur cun Anna Reinhart. Plinavant porscha film ina buna invista co ins po s'imaginar la citad da Turitg en il 16avel tschientaner.

Occupaziun dal film Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rollas principalas: - Max Simonschek (Huldrych Zwingli) - Sara Sophia Meyer (Anna Reinhart) - Andrea Zogg (canoni Hofmann) - Anatole Taubmann (Leo Jod) Squadra davos la camera: - Reschia: Stefan Haupt - Producenta: Anne Walser - Script: Simone Schmid

Il film dura sur duas uras ed ils dialogs vegnan tschantschads per tudestg svizzer. Cun in budget da radund sis milliuns francs è il film «Zwingli» propi stà in project fitg grond per la scena da film en Svizra.