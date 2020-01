Avant precis 5 onns haì dà in pitschen terratrembel per l'economia Svizra. La banca naziunala ha decis d'abolir il curs da l'euro minimal. Anc il medem di è il curs crudads tar sut in franc per euro. Per blers ina surpraisa, che ha giu consequenzas.

Cunzunt per la branscha turistica era la decisiun da l'onn 2015 in schoc. Ernst Wyrsch, il president da hotelleriesuisse Grischun, ha da lezzas uras perfin manegià ch'il turissem sa chattia en ina val da larmas.

Er las firmas grondas dal Grischun ch'exporteschan lur products han gì tema per lur existenza. L'export svizzer ha patì dal ferm franc.

La politica grischuna ha reagì cun ina maisa radunda, in inscunter da tut ils pertutgads, nua che la situaziun è vegnida analisada e discutada. Per il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini, ch'era lura gist en uffizi e minister d'economia, è la situaziun stada ina dira nusch.

