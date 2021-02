Il chantun lascha examinar la procedura per arrivar a las scolas medias grischunas. L'incumbensa va a l'expert da furmaziun Franz Eberle da l'Universitad da Turitg. Il parairi che duai esser sin maisa la primavaira dal 2022, duai mussar avantatgs e dischavantatgs da l'access cun u senza examen. Quai scriva il chantun.

Il favrer avant in onn aveva l'anteriur deputà Remo Cavegn dà il stausch per sclerir questa dumonda. La procedura d'admissiun cun in examen d'admissiun chantunal pericliteschia l'egualitad da schanzas e stgaffeschia differenzas regiunalas. Sche insatgi dumognia l'examen u betg, saja ferm dependent da la preparaziun, ma quella na saja betg en tut las regiuns tuttina. Sia idea per in access senza examen a las scolas medias aveva il Cussegl grond lura adattà.

