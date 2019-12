La dumengia saira è in luf vegnì sut in auto a Rehenau/La Punt. Quai ha confermà l’inspectur da chatscha Adrian Arquint sin dumonda da RTR suenter che fotografias cun l’animal mort èn cursadas en las raits socialas. Adrian Arquint suppona ch'i sa tractia dad in luf dal triep dal Calanda. Per eruir definitiv sia derivanza, vegnia il luf transportà en in labor a Berna.

I n’è betg l'emprim accident da quel gener en la regiun. Gia il favrer è in luf vegnì tschiffà mortalmain d’in auto tranter Trin e Flem.

