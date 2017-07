Accident mortal a Mut

Glindesdi suentermezdi è in auto vegnì sur la via ora tranter Mut e Mut Sura. Il manischunz da l’auto è mort, il cunpassagier ha pudì bandunar l’auto.

En la regiun Viamala tranter Mut e Mut sura è in auto vegnì sur via ora. Il cunpassagier da 71 onns ha savì bandunar l’auto avant che quel è crudà 160 meters d’ina plaunca giu. Il manischunz da 67 onns perencunter betg. Quel è vegnì sdermanà or da l'auto. Il medi d'urgenza ha mo pli pudì constatar sia mort.

RR novitads 10:00