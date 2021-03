Normalmain vegnan la primavaira en media dus tschiervs u chavriels per di sut l’auto. Pervi dal lockdown èn detnant bleras persunas stadas a chasa e perquai è en media vegnì be in animal a di vegnids tschiffà d'in auto la primavaira 2020. Sin dus mais e mez fa quai ora enstagl da radund 150 animals, radund 90 ch’èn vegnids mazzads sin via. Quai fa surstar il biolog da selvaschina, Hannes Jenny:

Nus avain pensà ch’il traffic è gist durant ils temps critics uschè grond ch’i na fa betg ina differenza, sch’in pèr autos dapli u damain èn sin via. [...] Il lockdown ha però gì ina gronda influenza.

Dentant stoppia vegnir menziunà ch’igl haja gia avant il lockdown dà damain accidents cun selvaschina, pervia da l’enviern miaivel ed indrizs d'alarm. Ch’i dettia dentant gist uschè blers damain, enturn 60 accidents, saja en mintga cas ina consequenza dal lockdown, di Hannes Jenny.

Durant l'entir 2020 hai dà passa 100 accidents cun selvaschina damain ch'ils onns avant, numnadamain 728 accidents. Il 2019 hai dà 835 accidents.

Mesiras da protecziun

Il lockdown haja mussà, tge effect ch'i po dar, sch’il traffic vegn sminuì durant il temp ch’i vegn gia tranter las 17:00 e 18:00 stgir, pia cura che tuts èn sin viadi da la lavur a chasa. In’autra mesira che haja purtà fritg en Grischun, sajan ils otg indrizs d'alarm cun tavlas che reduceschan il tempo davent dad 80 km/h sin per exempel 40 km/h, cura che selvaschina è denturn.

Sch'i dat anc dapli indrizs d'alarm u sche autras mesiras vegnan realisadas n’è anc betg cler. L’Uffizi chantunal da chatscha e pestga manegia dentant, ch’els sajan sin buna via cun lur ideas, per reducir accidents cun selvaschina.