In mailer per las eroxas ed ils eroxs da corona

Per tut las eroxas e per tut ils eroxs da corona en il Grischun è la gievgia vegnì plantà in mailer a Sagogn. Quel aveva la presidenta da Confederaziun, Simonetta Sommaruga surdà il prim d’avust sin il Rütli.

Da mintga chantun aveva ina delegaziun survegnì ina plantina sco simbol per tut quai che nundumbraivlas persunas prestan durant il temp da corona.

Per il chantun Grischun han la vendidra Judith Schnider ed il tgirunz Ram Das prendì encunter la planta. Els han uss surdà il mailer al chantun. Ensemen cun il president da la regenza, Christian Rathgeb, han els plantà il mailer a Sagogn.