Ils uffants emprendan da pir ir sur via cura ch'il vehichel stat airi.

Controllads vegnian en emprima lingia la sveltezza ed il dretg da precedenza sin las strivlas melnas. Sco la polizia scriva imiteschan uffants gugent. Ed uschia po mintgin e mintgina esser in exempel, e da quai duai ins era esser conscient.

Plinavant scriva la polizia, ch'ils uffants emprendian da traversar las strivlas melnas u la via pir cura ch’il vehichel stat airi. Uschia na saja quai era betg da far segns memia baud, perquai ch’ils uffants pudessan lura cumenzar a currer senza far attenziun sin ulteriurs privels.

Purtar vestgadira bain visibla

Als uffants cusseglia la polizia da purtar vestgadira bain visibla, ed ils geniturs supplitgescha ella da betg charrar lur uffants en scola. Cun il dumber creschent da vehichels en vischinanza da las scolas s’extendia era il privel per uffants che vegnan a pe a scola.

