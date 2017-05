Adina dapli Grischuns sa laschan tractar ordaifer il chantun

Ils ultims quatter onns è il dumber da tractaments da Grischuns ordaifer il chantun creschì per 4% sin 5'361 cas.

Las expensas dal maun public per tractar pazientas e pazients ordaifer il Grischun èn s'augmentadas dal 2012 fin il 2016 per 21%. Quai respunda la regenza grischuna ad ina dumonda ord il Cussegl grond. Ella quinta che 30 fin 40% dals meds finanzials dal maun public culan uschia en auters chantuns. Ils ospitals hajan prendì differentas mesiras per franar la deflussiun da pazients grischuns en auters chantuns. I saja dentant da far anc dapli sforzs en quest connex.

Il dumber da persunas che sa laschan tractar ordaifer il chantun era gia creschì curt suenter che la nova finanziaziun d'ospitals era ida en vigur dal 2012 al 2013 per 5%.

