Adina dapli muniziun senza plum

Cun u senza plum? Quella dumonda ha occupà quest onn a plirs chatschaders cur ch’els han cumprà la muniziun. Quai pervi che la schelta da patronas senza plum e creschida.

È la muniziun HIT propi in hit? 3:18 min, Actualitad video dals 13.10.2017

Dapi plirs onns han ils chatschaders grischuns la schelta tranter muniziun cun ni senza plum. Quest onn è creschida la schelta cun in’ulteriura muniziun, sviluppada d’in grischun.

La muniziun cun plum è anc adina fitg derasada malgrà che plum e in tissi. Muniziun cun plum na è dentant betg scumandada en Grischun. Ils motivs che la gronda part dils chatschaders na mida betg sin muniziun senza plum èn multifars.

Dubis envers muniziun senza plum

Blers experts e chatschaders dubitan che in projectil senza plum sa esser uschè bun sco in cun plum. Plum è in material fitg pesant. Tras quai è el ideal per in projectil. Plum è in material plitost lom. Tras quai sa defurmescha el en maniera ideala en la bestga per cuppar ella spert. In ulteriur motiv è che muniziun cun plum è bler pli favuraivla che muniziun senza plum.

Plirs construiders da muniziun han pruvà da persvader als chatschaders che muniziun senza plum cuntanscha las medemas qualitads che la muniziun classica. A singuls chatschaders èn els stai buns da persvader. Cifras, quants chatschaders che han midà fin uss davent dal plum na datti dentant betg. Segund ils vendiders da muniziun è quai mo ina pitschna part.

Nov muniziun grischuna

Quest onn ha Peter Vonow manà ina nova muniziun sin il martgà che sa numna HIT. Quella duess cumbinar ils avantatgs da tut las differentas muniziuns senza plum. Quai tenor il ferrer d’armas Beat Angerer. In ulteriur avantatg da questa muniziun è era il pretsch. Entant che muniziun cun plum custa radund 4 francs custa ina patrona da la nova muniziun stgars 5 francs, vul dir radund la mesadad da la concurrenza senza plum.

Far bilantscha

La nova muniziun è vegnida sin il martgà curt avant la chatscha. Singuls chatschaders han ans midà muniziun e èn i cun la HIT a chatscha. Segund Vonow e Angerer ha hai betg dà quasi naginas reacziuns negativas in la muniziun. Quai interpreteschan els sco fitg bun segn.

Els fan dentant attent sin il fatg che i dovra bler dapli bestgas sajettas cun ina muniziun per trair bilantscha e per savair era co che la muniziun reagescha en las differentas situaziuns, quai era cun nauschs sajets.