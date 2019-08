Per Filip Nay èsi cler: Tgi che mangia a moda equilibrada na dovra betg aditivs alimentars – per tudestg «Nahrungsergänzungsmittel». El declera quai cun in exempel:

Il corp ha in deposit da vitamin B12, ch'è en charn ed ovs, dad enfin dus onns. Ma cur che quel è duvrà si, lura entschaivan ils problems a sa mussar.

Aditivs alimentars èn adattads sch'ins ha ina mancanza da substanzas entras ina dieta, malsogna, sch'ins è vegan u vegetarian u sch'ins è in sportist. Ma mintgin duai tadlar sin ses agen corp e sch'igl è necessari dumandar in apotecher per ses avis.

Indicaziuns da proteins – bun per la reclama

Sin chips e jogurt, dapertut è scrit si quant blers proteins ch'il product cuntegna. L'apotecher Filip Nay relativescha dentant in zic quest hype da proteins. Ils products na sajan betg pli sanadaivels ch'auters. En emprima lingia saja quella indicaziun bun per la reclama e la vendita, ma betg da niz spezial per la sanadad.

