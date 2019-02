44% dapli plazzas tar l'administraziun chantunala ils davos 10 onns. Quai ha scrit entschatta schaner la gasetta «Schweiz am Wochenende». In sbagl d'interpretaziun, respunda l'Uffizi da persunal dal chantun.

Administraziun chantunala na creschia betg ad in crescher

Legenda: Tadlar il audio Mezdi: Plazzas dal chantun Grischun betg creschìdas per 44%. Durada 03:28 minutas.

Mezdi: Plazzas dal chantun Grischun betg creschìdas per 44%

Il manader da l'Uffizi da persunal dal Grischun Riccardo Thöni ha be squassà la testa, cura ch'el ha legì d'in plus da 44% tar las plazzas da l'administraziun chantunala grischuna aifer ils davos 10 onns. «Il redactur da la gasetta Schweiz am Sonntag ha cumpareglià maila cun paira», è ses commentari. Il congual na constettia betg.

Il 2008 eran bain 2168 plazzas registradas tar il chantun e l'onn 2018 en tut 3120 plazzas cumplainas (FTE= full time equivalent). Dentant vegnan suenter il 2015 quintadas las plazzas mo pli en daners. «Quai ha l'avantatg ch'il chantun po planisar pli exact e che mintga departament ed uffizi è pli flexibel en la planisaziun», argumentescha Thöni.

Adina dapli incumbensas per il chantun

In fatg che sa lascha dentant betg snegar è in augment permanent da plazzas chantunalas. «La Confederaziun surdat adina dapli lavurs als chantuns. E cun decisiuns dal parlament chantunal sa dattan er dapli incumbensas che ston vegnir ademplidas causa las leschas decididas», resumescha Thöni. In bun exempel sajan las lavurs en il sectur d'asil ni la restructuraziun dals cirquits e da las regiuns.

RR actualitad 11:00