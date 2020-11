Ils cussegliers guvernativs Marcus Caduff e Mario Cavigelli han oz, mesemna, avert uffizialmain il bajetg nov da l'administraziun chantunala cun il num Sinergia. Pervi da la pandemia da Covid-19 na datti nagin di da portas avertas. La populaziun po dentant scuvrir il bajetg cun in video.

Sin via virtuala tras il nov bajetg Sinergia

Il nov edifizi da l'administraziun chantunala, Sinergia, è inaugurà. Ils cussegliers guvernativs Mario Cavigelli e Marcus Caduff hajan taglià il bindel, scriva l’Uffizi chantunal da construcziun auta.

Pervi da la pandemia sto il chantun desister d’organisar in di da las portas avertas. Per che la populaziun survegnia tuttina in'invista, datti in video da radund 8 minutas. I sa tracta d'in video interactiv da 360 grads.

Ord l'archiv da RTR: