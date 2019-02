Empè da chastis vul Reto Crameri tut tenor delict da bagatella be admoniziuns.

En la lescha chantunala dettia quai massa leschas che sajan in zic absurdas, di il deputà da la PCD Reto Crameri. Vul dir, delicts ch'èn plitost bagatellas che chaschunian dentant tut tenor chastis exorbitants pervia d'auts custs da procedura.

Insaquants exempels: Scalinar ubain ramplunar vid ina porta. Laschar ir extra ditg il segapastget per grittentar vischins ubain er viandar blut. Perquai vul Crameri stritgar fatgs penals che quai na dovra betg pli or da la lescha ubain almain introducir la pussaivladad da dar admoniziuns empè da gist dar in chasti. El ha inoltrà l'emna passada ina moziun en il Cussegl grond che la regenza sto uss tractar.

