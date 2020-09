«Il luf resta vinavant in grond tema»

L'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun prenda per enconuschientscha la decisiun dal suveran da betg reveder la lescha da chatscha ed uschia schluccar la protecziun dal luf, ha ditg Adrian Arquint envers RTR. Il manader da l'uffizi è dischillus, ch'i na dat betg dapli instruments per il chantun d'intervegnir. Il luf restia però vinavant in grond tema.

El avess sperà, ch'igl avess dà cun reveder la lescha da chatscha la basa per intervegnir pli ad ura ed era educar ils lufs. Ch'i vegn en futur puspè a vegnir fraudulà sco avant quatter onns en Tumleastga na sclauda l'inspectur da chatscha betg: