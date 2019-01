La suprastanza da l'Uniun chantunala da musica dal Grischun ha elegì Adrian Willi sco responsabel per ils giuvenils. L'uniun ha uschia per l'emprima giada en sia istorgia da 117 onns in tal post.

Adrian Willi è l'emprim responsabel per ils giuvenils da l'Uniun chantunala da musica. Ses pensum entaifer l'uniun è tranter auter la promoziun ed il sustegn da las musicas da giuvenils. El è l'emprima persuna da contact per dumondas che pertutgan ils giuvenils. Vinavant è el cunresponsabel per la propagaziun dal program Giuventetgna & Musica da la Confederaziun. Tgirar contact cun las autras uniuns che s'engaschan per giuvenils che fan musica tutga era tar sias lavurs.

Musicist, organisatur, president

Adrian Willi è ditg stà commember da la Musica da giuvenils da Domat ed ha gidà ora sco bassist en differentas autras musicas da giuvenils. El è sa participà diversas giadas activamain al champ da stad da la Brass Band Grischuna. Ina da sias prestaziuns particularas è stada da restructuraziun da la Musica da giuvenils Domat en la Brass Band da giuvenils regiunala dal Plaun. Actualmain presidiescha el questa furmaziun sco er la societad purtadra da la Scola da musica da Domat-Favugn.

L'uniun chantunala da musica dal Grischun cumpiglia bunamain 100 societads da musica cun totalmain 2'700 musicantas e musicants.

