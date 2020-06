Il derschader Peter Schnyder stat a disposiziun per uleriurs 4 onns a la dretgira chantunala – malgrà la proposta da la cumissiun da giustia dal Cussegl grond da betg pli reeleger el. Quai ha el ditg envers il schurnal regiunal da SRF. Per el na saja quai mai stà in'opziun da betg pli sa metter a disposiziun e cun quai liquidar il cas. Per l'ina perquai che betg ils derschaders sezs possian decider tgi che duai esser derschader chantunal, mabain il Cussegl grond. Per el saja impurtant che las relaziuns a la Dretgira chantunala sajan confurm a l'urden e latiers possia el contribuir insatge.

Plinavant refusa Peter Schnyder tut las renfatschas da la cumissiun da giustia. El haja stuì agir uschia per far attent sin quai che gieva fallà a la Dretgira chantunala. Igl è l'emprima giada che Peter Schnyder è s'exprimi al microfon en chaussa.