En blers puncts èn ils derschaders da la Dretgira chantunala da la medema opiniun sco quai che la cumissiun da giustia propona al Cussegl grond. Quai surtut davart la recumandaziun da la cumissiun da betg pli reeleger il derschader Peter Schnyder. Tenor la vicepresidenta da la dretgira, Ursula Michael Dürst, saja la collavuraziun cun el schon avant il cas da la dispita d’ierta betg pli stà buna. Ils derschaders na possian betg s'imaginar da collavurar vinavant cun il derschader Schnyder.

Cun dus novs derschaders – in successur per Schnyder ed in per Brunner – saja pussaivel da far in nov cumenzament a la dretgira, ha ditg Ursula Michael Dürst. Vitiers hajan ils derschaders gia signalisà a la cumissiun d'examinar ils process interns e tut tenor er adattar tals tant pli spert.

Critica envers cumissiun da giustia

Betg chapir na pon ils derschaders la conclusiun da la cumissiun da giustia, ch'i dettia a la Dretgira chantunala ina pratica da midar dispositivs da sentenzias pli tard. Els renvieschan quella pretaisa. Sche quai avess dad esser capità, sajan quai mo cas singuls.

Tenor il president da la cumissiun da giustia dal Cussegl grond, Ilario Bondolfi, saja quella conclusiun sa cristalisada or durant lur retschertgas.

Dretgira tegna cun Norbert Brunner

Plinavant èn ils derschaders surprais davart la procedura penala cunter Brunner e che sia immunitad penala duai vegnir abolida. Quai per investigar en connex cun las duas sentenzias en il cas da dispita d'ierta. Tenor els haja Brunner adina agì «tenor meglier savair e pudair». Els concedan dentant er, ch'ina investigaziun gidia a sclerir il cas.

Tenor Ilario Bondolfi sa la dretgira, ch'ins possia contestar ina decisiun. Quai na saja dentant betg vegnì fatg.