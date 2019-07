In expert da dretg penal smina che Pierin Vincenz pudess sa cumprar liber. El è s'exprimì a moda anonima envers la NZZ.

Fin ussa n'ha la procura publica da Turitg anc betg fatg l'accusaziun en il cas da Pierin Vincenz. Era vala la per el la presumziun d'innonceza. Sch'ella pussibilitass ina reparaziun na vegniss quai betg tar ina procedura giudiziala e l'anteriur schef da la Banca Raiffeisen restass innocent.

Spira speculaziun

Per ina reparaziun ston dentant tschertas premissas esser ademplidas. I stuess esser in chasti cundiziunà e betg dapli che dus onns praschun, declera Marc Thommen, professer per dretg penal. Damai ch'el na sappia betg en detagl tge che vegn renfatschà a Pierin Vincenz na sappia el era betg dir sche questa premissa fiss ademplida. Quai fissia spira speculaziun.

Era ils interess da la persuna donnegiada ed ils interess publics han tenor il giurist in'influenza. Tar ils interess publics na bastian be mirveglias vida quai ch'è capità dentant betg. Il donn chaschunà dal delict commess stoppia esser uschè grond ch' ina reparaziun na vegnia betg en dumonda.

