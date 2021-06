Al Post da cussegliaziun per l'agid a victimas pon sa drizzar persunas ch'èn vegnidas violadas en lur integritad corporala, sexuala u psichica. I n'emporta betg cura che quest abus ha gì lieu – per part è quai stà avant blers decennis. Er n'èsi betg necessari d'avair inoltrà ina denunzia penala per vegnir cusseglià da l'Agid a victimas. Il Post da cussegliaziun per l'agid a victimas mussa numnadamain a las persunas pertutgadas lur dretgs e lur pussaivladads ed intermediescha, sche necessari, ulteriurs agids.