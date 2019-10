L'Agid d'enviern dal Grischun sustegna onn per onn famiglias e persunas ch'èn pertutgadas da povradad u en situaziun d'urgenza. Il servetsch surprenda per exempel il quint da cassas da malsauns, paja in turnister da scola ad uffants u gida cun vestgadira.

L'Agid d'enviern dal chantun Grischun è ina fundaziun che sustegna persunas e famiglias che vivan sut circumstanzas modestas ubain èn en situaziuns d'urgenza. Durant l'onn da gestiun 2018/2019 ha l'Agid d'enviern purschì maun en 253 cas (l'onn avant: 246 cas) cun en tut 85'700 francs, uschia scriva la fundaziun en ses rapport annual. Quai èn bun 16'000 francs dapli che anc l'onn avant.

Concret sa tracta quai da sustegn finanzial sco per exempel surprender quints da cassas da malsauns u da medi. La fundaziun sustegna dentant er persunas basegnusas cun vestgadira, letgs u finanziescha er mintg'onn turnisters da scola per uffants.

Anc potenzial

Els avessian anc meds finanzials per dapli sustegn, uschia il mainafatschenta Jürg Buchli. La fundaziun Agid d'enviern possia dentant be gidar quels che s'annunzian e fan ina dumonda per sustegn. Qua hajan blers grond turpetg. Cun ina campagna vul la fundaziun, che ha era sustegn dal chantun (paja localitads e persunal) far attent sin lur servetsch e bajegiar giu barrieras.

Agid d'enviern / Winterhilfe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La fundaziun ha ses num dals onns trenta. Lura sa focussava ella cunzunt sin gidar persunas che n'avevan betg avunda resti chaud durant l'enviern. Ozendi porscha la fundaziun dentant agid l'entir onn ora. Saja quai agid finanzial ubain er agid material (vestgadira).

La fundaziun è da chasa en l'Uffizi social dal chantun, quel metta a disposiziun persunal e localitads. Per far prestaziuns è l'Agid d'enviern dentant avisà sin donaziuns ord la populaziun.

