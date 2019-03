cuntegn

Chantun - «Agid d'execuziun» per realisar lescha da segundas abitaziuns

Il chantun ha surlavurà sias recumandaziuns per la lescha davart abitaziuns secundaras. Tenor communicaziun saja quai capità sin basa d'enconuschientschas dals davos 3 onns. Da nov datti uss in «agid d'execuziun» che duai sustegnair las vischnancas pertutgadas, co applitgar la lescha.