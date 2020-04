Igl haja duvrà bun duas emnas fin che las emprimas dumondas sajan arrivadas, uschia Alessandro della Vedova, il mainafatschenta da la Caritas dal Grischun. La glieud dumondia via mail, posta u telefon per agid. Quai sajan p.ex. famiglias, nua che la tgira d'uffants manchia actualmain, dunnas che na possian betg pli ir a nettegiar sco uschiglio u lura er il cas dad ina famiglia che posseda ina pitschna ustrietta.

Malgrà pussaivladad da lavurar – la clientella manca

Era sche la famiglia possia vender maglia per prender cun, n'hajan els actualmain betg avunda clientella. Per l'ina haja en general pli pauca glieud e per l'autra vegnian quels che sajan qua pli pauc savens. Uschia saja la famiglia vegnida en la situaziun ch'els na possian betg pli pajar ils custs da mintgadi, raquinta Alessandro della Vedova. Sco p. ex. quints da l'assicuranza, tschains u er premias da la cassa da malsauns.

Entaifer be in'emna haja la famiglia survegnì resposta ed agid da la Caritas. Ma betg simplamain en furma da daners en bar u sin il conto.

Mesiras per evitar maldiever dals daners

Per garantir che l'agid sa tschentia en il dretg lieu e na vegnia er betg malduvrà, paja la Caritas quints, uschia er tar la famiglia cun l'ustrietta. Tenor il mainafatschenta possian quai esser tant quints che han da far cun la lavur, ma er cun la vita privata da la famiglia, pia tschains, segiradas, quints dal medi euv. L'agid direct per persuna e famiglia è actualmain limità tar 1'000 francs.

Ins pudess dir 1'000 francs èn in dagut sin il crap chaud, ma da l'auter maun era fitg custaivels per pudair pajar ils emprims quints.

La Caritas n'è però betg la suletta organisaziun che porscha agid direct cun ils daners da la Chadaina da Fortuna. Er la Crusch Cotschna porscha quest servetsch. Per evitar che la medema persuna u famiglia incasseschia duas giadas, communitgeschan las organisaziuns ina cun l'autra. Mintgina sa da l'autra tgi che ha dumandà e survegnì agid. Er il servetsch social vegnia infurmà.

Actualmain 20 fin 30 dumondas en il GR

Anc n'hajan els cun 20 fin 30 betg bleras dumondas d'agid, ma Alessandro Della Vedova quinta ch'il dumber creschia las proximas emnas. Daners per gidar sajan actualmain avunda avant maun. Quai possia però tut tenor co la situaziun sa svilupeschia er midar fitg svelt.

Jau crai ch'i dat anc adina persunas, branschas, clamadas che dattan tranter sutgas e bauns. I vegn a dar tscherts cas da direzia e là èsi bun d'avair uschia ina rait superiura da la Chadaina da Fortuna che po gidar.

Quant urgent ch'il basegn d'agid è en il Grischun è grev da dir. Er il minister d'economia e fatgs socials, Marcus Caduff manegia che quai na sa laschia betg dir pauschal. Ord vista economia constateschia el cunzunt che independents u fatschentas pitschnas pateschian il pli fitg. Sco p.ex. grafichers u ortulans.

Gist en questas situaziuns saja l'agid da la Chadaina da Fortuna però impurtant, sper las raits da sustegn dal stadi e dals chantuns. I dettia numnadamain tar tut anc adina cas nua che glieud na survegnia nagin sustegn da quella vart.