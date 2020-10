Dà il stausch per sa sviluppar vinavant en chaussa agid e prevenziun per victimas, delinquents e persunas cun tendenzas pedosexualas ha la gruppa d'interess «Proteger uffants». Sin basa da las cifras che mussan cleramain ch'il dumber da cas e delicts en connex cun pedosexualitad crescha cuntinuadamain era en il Grischun, han els inoltrà ina dumonda a la regenza. Quai en la sessiun da stad 2019 e cun sustegn da passa 60 parlamentaris. Totalmain sis pretensiuns u propostas aveva la presidenta da la gruppa d'interess Valérie Favre Accola formulà.

directivas per engaschar scolastAs ed ulteriuras persunas che lavuran en scola

ina campagna da prevenziun per tut las scolas grischunas

in concept da basa chantunal per uniuns (p. ex. da musica e da sport) co tractar la tematica

in post spezialisà e separà per delinquents e persunas cun tendenzas pedosexualas sco er per victimas (sco i dat p. ex. en il chantun Turitg)

campagnas da sensibilisaziun per il tema

sustegn da la regenza e barat cun parlamentaris grischuns a Berna en connex cun chastis e leschas enturn il tema pedosexualitad

L'emprima resposta da la regenza n'ha betg cuntentà la gruppa d'interess. La regenza ha però vis il basegn d'agir e cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini ha envidà ad in discurs (en la sessiun d'october 2019). Tals discurs haja lura schizunt dà plirs, uschia Valérie Favre Accola. Ed els sajan stads fitg constructivs e cuntentaivels.

Success en connex cun directivas per las scolas

Persunas d'instrucziun u era autras che vulessan surpigliar ina plazza en scola duain en l'avegnir stuair mussar – ch'ellas n'hajan betg commess delicts en connex cun uffants. La directiva che quellas persunas ston mussar in extract dal register penal ed in extract privat extraordinari, è l'Uffizi per la scola populara ed il sport vid elavurar. Ella duai valair per tut las scolas popularas e tant pli spert. Er haja l'Uniun da mainascolas gia signalisà interess d'elavurar communablamain in standard grischun co tractar situaziuns difficilas.

Tgi è la gruppa d'interess «Proteger uffants»? Textbox aufklappen Textbox zuklappen La gruppa è sa constituida sco uniun il 2019 cun la finamira da proteger meglier uffants da delicts pedosexuals e dad abus. Commembers èn divers deputads e deputadas dal Cussegl grond or da differentas partidas. Lura er persunas dal fatg sco per exempel manaders d'instituziuns d'educaziun. Els s'engaschan tranter auter cun lavur da sensibilisaziun u er sin tribuna politica per meglierar las purschidas d'agid e prevenziun en il Grischun.

Els hajan plinavant pudì plazzar e discussiunar er autras propostas sco p. ex. il concept da basa chantunal per uniuns u er co tractar la tematica sin il stgalim da gruppas da gieu, canortas euv. Là na sajan però anc naginas midadas concretisadas.

Post specialisà e coordinaziun manca

Fin uss anc nagin success hajan els gì tar las stentas per in post dal fatg, specialisà e separà per delinquents u persunas cun tendenzas pedosexualas. Tenor la gruppa d'interess «Proteger uffants» saja quel però necessari. D'ina vart perquai ch'il dumber da cas e delicts creschia cuntinuadamain er en il Grischun. Da l'autra vart saja er confermà che fin 50% dals delinquents commettian puspè delicts pedosexuals. E che per prevegnir a quai gidian purschidas dal fatg e terapias en la regiun.

Il mument èsi uschia che la colliaziun tranter ils posts dal fatg na funcziuna betg adina endretg. Per part vegnan persunas tramessas tar posts fallads. Da l'auter maun na san ins era betg adina in da l'auter.

Er saja actualmain pusssaivel en il Grischun che delinquents e victimas s'entaupian en il local da spetga dal medem psicolog. La raschun saja ch'ils tractaments e las terapias, posts dal fatg e purschidas na sajan betg adina coordinadas en il Grischun. Tschertins giajan sur il center dal fatg per la Svizra orientala «Forio» a S. Gagl, auters sur persunas dal fatg en il chantun. Quai funcziunia en auters chantuns sco p. ex. Turitg meglier. Là dettia il post d'agid per victimas adina sco pli emprim ina glista da contacts ed infurmaziuns tar tge post ch'igl è da s'annunziar cun tge problem.

Sensibilisar sco pussaivla schliaziun

Per far progress quai che pertutga la collavuraziun tranter ils singuls posts e purschiders d'agid vesa Valérie Favre Accola tranter auter ina vasta campagna per sensibilisar la glieud. Er quai sut il timun dal chantun.

Impurtant fiss che mintginA che tschertga agid, survegn immediatamain ina resposta cumpetenta a tgi sa drizzar ed er ch'el u ella vegnia manada tar il dretg post.

Ils uffizis socials e da sanadad dal chantun hajan bain purschì maun d'integrar il tema a curta vista en campagnas existentas. Per quai sajan els fitg engraziaivels. Puncto ina campagna pli gronda specifica en connex cun pedosexualitad na sajan els anc betg propi vegnids vinavant. Tut en tut saja quai però pir il cumenzament. La gronda lavur en connex cun il tema pedosexualitad spetgia anc en il Grischun, cunzunt cumpareglià cun auters chantuns.