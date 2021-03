Agid per cas da direzza

Interpresas dal commerzi en detagl che han stuì serrar lur fatschenta per part u dal tuttafatg tranter ils 18 da schaner 2021 ed ils 28 da favrer 2021 u che han dastgà vender mo in sortiment limità, pon inoltrar a partir d'immediat ina dumonda per sustegn. Quai communitgescha la chanzlia chantunala. Interpresas che han gia fatg ina dumonda, na ston betg inoltrar ina nova dumonda.

Statistica cas da direzza

Fin ussa (10 da mars 2021) èn vegnidas inoltradas 479 dumondas. 227 èn vegnidas approvadas, 31 refusadas. 221 èn anc en elavuraziun. Il chantun ha pajà ora fin uss 15,85 milliuns francs. Ulteriurs 1,27 milliuns francs èn pronts per vegnir pajads ora.

