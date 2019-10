L'agid social n'è betg in tema che brischa tar il chantun. Ils process funcziunian ed i dettia ina tscherta rutina, quai di Marcus Caduff il manader dal departament per il socialesser en il Grischun. I dat dentant tuttina inqual punct ch'il chantun tegnia en egl. Per exempel ils fugitivs che retiran agid social, quella quota è s'augmentada da 28% il 2005 sin uss radund 40%. E quella quota vegnia er anc a s'augmentar en il futur cunquai che blers fugitivs ch'èn vegnids ils onns 2014 fin 2016 èn Svizra crodan lura proximamain da la responsabladad da la Confederaziun en la responsabladad da las vischnancas. Uschia ch'er las vischnancas èn responsablas per l'agid social sche necessari.

Quai n'è dentant betg uschè in grond problem cunquai che la quota d'agid social è stada ils davos onns constant sin in nivel bass en Grischun – sin tranter 1,1% ed 1,4% (Svizra: 3,3%). Sche las vischnancas na vegnan betg sezzas da purtar ils custs datti er agid dal chantun via gulivaziun da finanzas. Radund 30 vischnancas han dumandà l'onn passà per in tal sustegn.

Communicaziun è in punct cun potenzial

Tuttina datti er tar l'agid social potenzial per meglierar la situaziun. Cunzunt la communicaziun tranter vischnancas e chantun duai vegnir meglierada e quai grazia a la digitalisaziun. I duai dar in sistem survesaivel nua che tut quels che dovran han access, uschia che datas na ston betg vegnir tschiffadas pliras giadas.

RR actualitad 07:00