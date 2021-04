Uschia ha per exempel in ferrer da Giarsun profità da contribuziuns. Ad ina scrinaria en il Puschlav ha l'Agid Svizzer per la Muntogna finanzià scolaziuns. Ed er in selvicultur da Schons che lavura independent ha profità d'in sustegn finanzial.

L'Agid Svizzer per la Muntogna ha er reagì sin la situaziun da corona: Cun agid immediat hajan ins spendrà passa 100 manaschis pitschens dal concurs. En tut ha l'agid gidà tar bunamain 700 projects. Per lez han ins impundì passa 33 milliuns francs. En il chantun Berna han ins sustegnì ils pli blers projects. Il Grischun stat sin plaz dus.

L'Agid Svizzer per la Muntogna sa finanziescha cumplainamain cun daners da donaturs. La mesadad dals daners deriva tenor il rapport annual 2020, da Turitg, Basilea u da l'Argovia.