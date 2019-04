Aixa Andreetta è la nova secretaria generala da Pro Grigioni Italiano. Ella cumenza il prim da settember la nova incarica. Ses antecessur Guiseppe Falbo ha demissiunà sia plazza sin la fin da zercladur.

Andreetta è creschida si en la Mesolcina, ha visità il gimnasi a Bellinzona è silsuenter studegià archeologia a l'universitad da Neuschatel e Berna. Davent dal 2012 è ella commembra da la cumissiun grischuna per la promoziun da cultura. Dapi il 2014 fa ella part da la cumissiun per promover la lavur culturala professiunala. L’onn 2016 è ella daventada commembra da la gruppa da lavur per il concept accumpagnant a la nova lescha per promover la cultura en il chantun Grischun.

Andreetta è gia dapi plirs onns activa tar la Pro Grigioni Italiano. Dal 2010 fin il 2014 è ella stada presidenta da la PGI Moesana e commembra da la cumissiun da perscrutaziun.

