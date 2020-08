La situaziun è quest onn tut autra che auters onns. I haja era in tant damain turists che auters onns. En butias, ustarias e bars stoppian ins purtar ina mascra. Cunzunt ir en sortida saja sa midà. Clubs e discos sajan per il mument anc serradas. Sch'ins vul entrar en ina bar pon ins be far quai enfin las 11:00 e restar là enfin 1:00.

Different sa deportia era la polizia, tenor Lucas Batista è quella il mument fitg bler sin via per controllar sch'era tut las mesiras da corona vegnan respectadas. Las controllas sajan fitg severas.