Il defensur pledescha per 3 onns praschun e da quels be in onn nuncundiziunà. Ils pledoiers èn fatgs – uss ston ils derschaders sa cussegliar. La sentenzia vegn spetgada ils proxims dis.

L'anteriur president e gestiunari da la firma fiduziara Allemann Zinsli & partenari è stà davant dretgira perquai ch'el duai avair defraudà 16 milliuns francs ed avair sfalsifitgà documents. Pervi dad el haja la fiduziaria fatg concurs il 2015. En quest cas sa tractia d'in dals pli gronds cas da delicts economics en Grischun, ha il procuratur public ditg.

Concedì ses malfatgs

L'accusà ha mussà ricla davant la Dretgira regiunala Plessur ed ha concedì tut ils fatgs che la procura publica renfatscha ad el.

Sco persuna privata ha l'accusà fatg fatschentas ristgadas a la bursa. Entaifer 7 onns, enfin il 2014, ha el cumprà aczias per tut en tut 56 milliuns francs e vendì aczias per 50 milliuns. Per esser liquid, è el sa servì tar ses clients: Vul dir, u tar las uniuns nua ch'el era cassier u tar ils clients da la Allemann Zinsli & partenari, nua ch'el era gestiunari. Per zuppar tut quai ha el sfalsifitgà rendaquints e contracts.

7 onns vs. 3 onns praschun

Il procuratur public vul 7 onns praschun per il delinquent. Il defensur be 3 onns. Raschun per la gronda differenza è tranter auter ch'il procuratur public va da quai ora che l'accusà ha commess defraudaziun qualifitgada cura ch'el ha prendì ils daners da ses clients.

Ses defensur è d'in auter avis. El haja bain gì access a blers contos da clients, ma en ils blers cas, na saja el betg stà il sulet che haja gì access a quels contos. Perquai na saja quai betg defraudaziun qualifitgada ed er betg da chastiar uschè ferm. Las interpresas avessan pudì controllar el e vegnir a savair ad ura, tge ch'el fascheva.

Plinavant argumentescha il defensur ch'el haja in regl da giugar ed haja perquai fatg fatschentas uschè ristgadas cun aczias. Quai ha er attestà ina expertisa psichiatrica. Ultra da quai saja l'accusà oz puspè sin buna via e pront da prestar reparaziun. El lavuria sco docent a scolas privatas e dettia passa 40 lecziuns ad emna e possia uschia pajar enavos mintga mais 5'000 francs fin ch'el giaja en pensiun en radund 15 onns. Malgrà che betg l'entira summa po vegnir turnada sin quella moda, è il defensur da l'avis che quai saja meglier che nagut. Sch'il delinquent giaja en praschun, na vesian ils donnegiads forsa insumma nagins daners.

Sentenzia suonda ils proxims dis

Il process è ì fitg svelt. Planisads eran oriundamain 3 dis per il process. Ma perquai che l'accusà ha concedì tut èsi ì il mardi pli svelt ed ils pledoiers èn gia fatgs. Uss ston ils derschaders sa cussegliar. La decisiun fan els enconuschent anc la mesemna.

