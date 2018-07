Suenter 17 onns sco president da la direcziun da la Banca Chantunala Grischuna vul Alois Vinzens sa retrair fin la fin settember 2019. La banca saja interessada da nizzegiar enavant las experientschas e cumpetenzas da lur CEO Alois Vinzens er suenter ch'el haja chalà, ha ditg il president da la banca, Peter Fanconi. Vinzens vegnia a restar collià cun la banca er sur sia lavur sco president da la banca privata Bellerive SA a Turitg sco era sco commember dal cussegl d'administraziun da la Albin Kistler SA a Turitg, scriva la GKB en ina communicaziun.

Gudogn resta sin livel da l'onn da record 2017

Cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà ha la banca fatg 0,7 milliuns dapli gudogn, vul dir 99,4 milliuns francs. Quai correspunda ad in augment da 0,8%. Uschia surpassa la banca levet il gudogn da l'onn da record 2017 ed era las spetgas ch'èn stadas previsas.

Ils daners novs da clients èn s'augmentads per 2,3% per 683,9 milliuns francs. Las ipotecas da la banca èn creschidas per 1,8%. Quai è in plus da 290,6 milliuns francs. L'entir volumen da la fatschenta dal concern munta a 49,4 milliardas francs.

Maioritad tar Albin Kistler SA

La Banca Chantunala Grischuna ha plinavant acquistà la participaziun da maioritad da 51% da l'administratura da la facultad, Albin Kistler SA cun sedia a Turitg. Las bunas experientschas hajan muventà da rinforzar la collavuraziun. La surpigliada vegn activada retroactivamain per il 1. da fanadur 2018.

Prognosa per 2018 meglra che spetgà

Pervi da las bunas cifras da semester auza la GKB sia prognosa per il 2018. Il resultat spetgà cuntegna er la participaziun da maioritad da 51% tar Albin Kistler a partir dal 1. da fanadur 2018. Nov spetga la banca per la fin da l'onn in gudogn da 178 fin 183 milliuns francs. Il gudogn per scrit da participaziun (PS) vegn spetgà tar 75 francs. La finamira da crescher tar la facultad dals clients vegn augmentada sin 700 milliuns francs.

RR novitads 07:30