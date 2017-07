Alps – nua che vatgas mamma e turists sa cruschan

Avant dus onns hai dà in accident mortal a Laax. Ina dunna è vegnida attatgada d’ina vatga mamma ed è morta. L'eco medial è stà enorm. Ed uss, dus onns pli tard: Tge è vegni fatg puncto segirtad tranter vatgas mamma e turists? E co insumma reagir sch’ins entaupa vatgas mamma?

En general vala: vatgas mamma n'attatgan betg mintga turist ch’els entaupan. Tuttina ston ins avair adatg sch’ins entaupa si d’alp ina muntanera cun vatgas mamma. Tips co sa cuntegnair èn:

Restar ruassaivels

Tegnai il chaun vid la corda

Observar

Prender distanza

Guntgir la muntanera

Per insumma savair distinguer sch’i sa tracta d’ina muntanera da vatgas mamma, ston ins resguardar las tablas d’infurmaziuns ch’èn avant mintga saiv da vatgas mamma.

Tge è capita dapi Laax?

Dapi l'accident mortal a Laax è ina massa schabegià. Ina gruppa dal chantun, Plantahof e BUL (SUVA da la agricultura), ha elavurà in catalog. Quest catalog sclerescha tge partida (chantun, vischnanca e manader d’alp) che ha da surpigliar tge responsabladad. Vinavant è vegnì preschentà avant in onn ina glista da controlla. Questa glista da controlla dat tips concrets per proteger sendas. Dus puncts principals èn:

Tablas d’infurmaziun

Saivs dublas enturn mintga senda

Tuttina restan dus problems. Per l’ina custan questas saivs fitg bler e chaschunan ina massa lavur. Per quai ch’entirs kilometers senda avessan da vegnir protegids. Per l'autra n'èn quest catalog da mesiras sco era la glista da check betg obligatoricas.

Per quest motiv èsi il pli impurtant da sensibilisar mintg’onn da nov ils manaders d’alp e turistichers davart la problematica da vatgas mamma e sendas. E quai è il pli grond svilup dapi il cass da Laax.

RR actualitad 08:00