Schon dus uras avant la preschentaziun sa radunavan ils emprims aspectaturs tar la sala polivalenta a Sagogn. Tar ina bavronda ed ina buccadina da l'apero vegniva discutà e fatg viva. Bunamain tut il team davant e davos la camera era al lieu.

Dus salas plainas

Bunamain 300 persunas sa avevan annunziads per la premiera. Mo in local per preschentar na bastava betg pli. Uschia è il film vegnì preschentà en dus locals. Suenter ina pitschna introducziun cun il reschissur e suenter in pled da Gilles Marchand, directur general da l'SRG, e da Mariano Tschuor, iniziant dal film, è vegnì preschentà il film «Amur senza fin».

«Laud senza fin»

Quels da Sagogn èn per gronda part fascinads da la cumedia rumantscha. Surtut la mimica dals acturs procurava adina puspè per risadas. Ed era ils differents caracters en il film paravan a quels da Sagogn fitg autentics. «Ina istorgia che pudess propi era capitar en il vitg», manegia in dals aspectaturs.

En dumengia ils 26 avust 2018 a las 17:00 ha lieu ina preschentaziun supplementara a Sagogn. Ils 23 da settember 2018 a las 20.05 vegn «Amur senza fin» emess sin SRF 1.