Rapper, scriptur, dramaturg sco era politicher – Andri Perl dovra la variaziun. E per quai è el vegni onurà la mesemna saira cun il Premi grischun da litteratura.

Or da Telesguard dals 13.02.2019.

Legenda: Guardar il video In purtret dad Andri Perl che survegn il Premi grischun da litteratura. Durada 03:53 minutas.

In purtret dad Andri Perl che survegn il Premi grischun da litteratura

Metter Andri Perl en mo in truclet – quai na va betg. Er sch'el ha sias ragischs en il rap, n'è el betg mo rapper da la band «Breitbild». Er sch'el ha scrit dus romans, diversa lirica e publitgescha regularmain columnas – n'è el betg mo scriptur. Ed er sch'el stat savens sin tribuna ed ha schizunt scrit differents tocs da teater – n'è el betg mo dramaturg.

Ed ussa vegn el onurà per tut quellas contribuziuns a la cultura e surtut la litteratura grischuna. El survegn numnadamain il Premi grischun da litteratura 2019, ch'è vegnì surdà ils 13 da favrer.

Betg part dal premi...

...mabain part dad Andri Perl è sia carriera politica. Dapi l'onn 2008 fa el part da la partida socialdemocratica grischuna – gia dus onns presidiescha el la fracziun da Cuira. E l'onn 2014 è el daventà deputà dal Cussegl grond.

Er sch'i saja mintgatant difficil da cumbinar il mund creativ ed il mund politic – tuts dus èn impurtants per el – pertge far politica mo atras ses art saja memia pauc per el.

